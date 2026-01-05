Con miras al Mundial, Sergio Ramos está a punto de VOLVER a París para lo que resta de la temporada 2026

Sergio Ramos no ha colgado los botines aun y tras cerrar su etapa con los Rayados de Monterrey, el central español busca continuar su carrera ahora en Europa, por lo que un club de la capital francesa ha levantado la mano para hacerse de los servicios del campeón del mundo con España en 2010.

París FC, interesado en fichar a Sergio Ramos

Sergio Ramos, de 39 años, podría volver a la capital francesa, pero no para jugar con el París Saint Germain (PSG), sino para hacerlo con el París FC, equipo que también compite en la Ligue 1, pero en los puestos bajos de la tabla, a diferencia de su vecino de ciudad.

El París FC, que este fin de semana disputó el derbi parisino ante el PSG y perdió por 2-1, se encuentra en el lugar 15 de la tabla y pelea por evitar puestos de descenso, por lo que busca un refuerzo que contribuya a la zaga que es una se las más goleadas.

El club parisino tiene a su favor que Ramos se encuentra en agente libre y su ubicación en una ciudad en la que el español ya vivió entre el 2021 y 2023, mientras que en su contra tiene la decisión final del jugador que decidirá si ficha por un equipo con bajas aspiraciones.

Además, Ramos tendría aspiraciones de disputar el Mundial 2026 con la Selección de España, por lo que estaría buscando un club donde pueda mantenerse en alta competencia.

Anteriormente, ya se había vinculado a Ramos con el futbol de Francia con el OGC Niza, pero fue el propio presidente del club, Jean Pierre Rivere, quien desmintió los señalamientos.

