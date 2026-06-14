OFICIAL: PILAR de Pumas se despide del equipo tras final perdida en el Clausura 2026

Continúan las despedidas en el Club Universidad Nacional, primero fue Efraín Juárez, se habla del fichaje de Jordan Carrillo por las Chivas del Guadalajara y ahora, fue Luis Pérez quien le dice adiós al cuadro del Pedregal. El que fuera parte del cuerpo técnico de Juárez se pronunció a través de redes sociales y con un emotivo mensaje culminó su etapa en el equipo del Pedregal.

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''Hoy cierro una etapa muy especial en mi vida profesional después de haber formado parte un año y medio de esta gran institución. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Club Universidad Nacional por abrirme sus puertas y permitirme vivir una experiencia que llevaré siempre conmigo....Pumas siempre ocupará un lugar especial en mi corazón.'' menciona parte del escrito.

Cabe recordar que, la directiva de los Pumas de la UNAM y el cuerpo técnico comandado por Efraín Juárez no llegaron a un acuerdo para extender su vínculo y es más, el contrato era hasta diciembre de este año. Con ello, tanto el equipo del Pedregal como Efra y los suyos tendrán que ir al mercado veraniego en busca de estratega y equipo respectivamente.

Países Bajos vs Japón por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS el duelo entre los europeos y los asiáticos por la señal de TV Azteca Deportes este domingo 14 de junio en punto de las 2 pm (hora de la Ciudad de México) por Azteca Siete, la APP de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network.

Este duelo corresponde el Grupo F, uno de los sectores más parejos de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya que aparecen Suecia y Túnez en el listado. Será crucial para tanto Países Bajos como para Japón puntuar por lo menos un punto en este choque de selecciones.