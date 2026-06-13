La FECHA y HORARIO del debut de Alemania vs Curacao en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Se abre el telón para la Selección de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los germanos se verán las caras con la debutante Curacao en la primera jornada de la justa internacional. A pesar de que los pupilos de Julen Nagelsmann parten como amplios favoritos, no solo para llevarse las tres unidades, sino para golear a placer, no podemos descartar alguna sorpresa por parte del cuadro que representa a la Concacaf.

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Será este domingo 13 de junio en punto de las 11 de la mañana (hora de la Ciudad de México) cuando europeos y caribeños se vean las caras en Houston, Texas. Será crucial para los germanos sacar la mayor diferencia de goles ya que en l asegunda fecha la prueba será mucho más complicada; Costa de Marfil y cerrarán la fase de grupos contra la gran sensación de la CONMEBOL; la Selección Nacional de Ecuador.

Países Bajos vs Japón por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS el duelo entre los europeos y los asiáticos por la señal de TV Azteca Deportes este domingo 14 de junio en punto de las 2 pm (hora de la Ciudad de México) por Azteca Siete, la APP de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network.

Este duelo corresponde el Grupo F, uno de los sectores más parejos de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya que aparecen Suecia y Túnez en el listado. Será crucial para tanto Países Bajos como para Japón puntuar por lo menos un punto en este choque de selecciones.

