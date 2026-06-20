OFICIAL: La primera selección de Europa que está clasificada a 16avos de final en el Mundial 2026

Una fase de eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA sin la Selección de Alemania sería irreal y por ello, el conjunto teutón apretó en el partido contra Costa de Marfil y derrotó a los 'Elefantes Africanos' para asegurar su boleto a 16avos de final en Norteamérica 2026. El cuadro dirigido por Julian Nagelesmann es el primer combinado europeo en pasar de ronda y el tercero que lo logra tras México y los Estados Unidos.

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La goleada histórica por 7-1 en la primera fecha ante su similar de Curacao y el 2-1 conseguido apenas hace unas horas, fue suficiente para que los alemanes llegaran a las seis unidades y se citaran en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por si fuera poco, podría eliminar a Ecuador en la última fecha en caso de ganarle y cerrar de manera perfecta la ronda de grupos en uno de los grupos más parejos del torneo.

Jornada 3 del Grupo E en el Mundial 2026

Curazao vs Costa de Marfil — 15:00 CDMX (4:00 pm ET) — Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Ecuador vs Alemania — 15:00 CDMX (4:00 pm ET) — MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey.

Finalmente, los teutones podrían ir con una alineación no tan estelar contra los sudamericanos y darle descanso a varias de sus figuras que han tenido desgaste en los últimos días. Se habla de que podríamos ver a Oliver Baumann en el arco para suplir a Manuel Neuer, Angelo Stiller en el mediocampo y Nick Woltemade a la ofensiva.