OFICIAL: Estas fueron las primeras palabras del Chino Huerta en su regreso a Pumas

César Huerta está nuevamente en México y dejó sus primeras palabras como futbolista en su regreso a los Pumas de la UNAM. El delantero aterrizó durante la mañana de este miércoles 26 de agosto en la Ciudad de México y explicó los motivos que lo llevaron a elegir nuevamente al conjunto universitario.

El Chino Huerta tuvo distintas propuestas pero eligió regresar a Pumas porque era la alternativa que más lo convencía. El atacante también habló sobre su complicado paso por Europa y la ilusión que tiene para esta nueva etapa.

¿Qué dijo César Huerta en su regreso a México?

Huerta se mostró muy feliz por volver al futbol mexicano y aseguró que tomar la decisión de regresar a Pumas fue sencillo. “Bien, muy feliz, muy, muy contento, con mucha ilusión y con muchas ganas. Pensando en Pumas fue fácil la decisión”, explicó el atacante tras llegar a la CDMX.

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El futbolista reconoció que tuvo que dejar de lado temporalmente su sueño de continuar en Europa y que esa fue la parte difícil. Su paso por Anderlecht estuvo condicionado por los problemas físicos.

Huerta explicó que no puede hacer un balance de lo ocurrido porque solamente pudo jugar durante seis meses y que posteriormente atravesó lesiones y dos cirugías. También contó que fue separado del grupo mientras esperaba encontrar una posibilidad para continuar su carrera en Europa.

La respuesta del Chino Huerta sobre los rumores de otros equipos de México

Ante los rumores de otros equipos de México, el Chino Huerta declaró: “Tuve propuestas, nunca ofertas, pero yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas”.

“Pasé semanas difíciles, pero con la ilusión de poder conseguir alguna oportunidad allá en Europa, no la conseguí, no quedó en mis manos y vengo con mucha ilusión ahora con Pumas y sé que tengo algo pendiente también acá”, comentó el Chino.

Los detalles del fichaje del Chino Huerta en los Pumas UNAM

“Hablé con (Esteban) Solari que demostró las ganas de contar conmigo”, sostuvo el Chino. Ahora, Huerta regresa al equipo donde consiguió mayor protagonismo antes de marcharse. El delantero también llega con experiencia mundialista y europea.

