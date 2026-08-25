Tala Rangel estaba a punto de irse a este equipo, pero Chivas puso una traba y el club desistió

Raúl ‘Tala’ Rangel tuvo una Copa del Mundo estupenda con la Selección Mexicana. Mantuvo su valla en cero durante los primeros cuatro partidos del equipo nacional y solo recibió goles en la eliminación ante Inglaterra en Octavos de Final. El guardameta era uno de los candidatos más fuertes a emigrar hacia Europa desde Chivas e incluso estuvo muy cerca de suceder, pero el club le “cerró” las puertas.

Desde hace unas semanas comenzó a crecer el rumor sobre que Dinamo Zagreb, conjunto croata, tenía intenciones de contratar al arquero mexicano. Diversos reportes señalan que la oferta por Rangel fue una realidad, pero la directiva del cuadro rojiblanco rechazó el ofrecimiento por considerarlo insuficiente. Pese al interés del equipo europeo de contar con el Tala, las pretensiones de Chivas habrían sido muy elevadas.

Tala Rangel se aleja de Europa

La información disponible señala que Chivas buscaría obtener 13 millones de dólares por la salida de su portero titular. Esta inmensa cantidad de dinero habría espantado al Dinamo Zagreb, quienes no estarían dispuestos a desembolsar dicho monto por el guardameta del Guadalajara. Incluso ya habrían cambiado su panorama yendo en busca de Dominik Kotarski, croata que juega para el Copenhague de Dinamarca.

El alto monto solicitado por Chivas podría haber sido una “excusa” para mantener al arquero dentro de la plantilla por un tiempo más. Y es que con la reciente salida de Armando González hacia Grecia, el cuadro rojiblanco perdió calidad y potencial, por lo que la salida de Rangel hubiese significado un golpe aún más duro para la afición y para el cuerpo técnico comandado por Gabriel Milito.

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Hasta cuándo tiene contrato el Tala Rangel con Chivas

Raúl Rangel tiene contrato con Chivas hasta junio de 2028. El guardameta renovó su vínculo en septiembre de 2024, cuando la directiva rojiblanca decidió asegurar su continuidad después de que se consolidara como titular del primer equipo.

Por lo tanto, al Tala todavía le quedan poco menos de dos años de contrato y el club no está obligado a venderlo en este mercado. Además, el arquero no tendría una cláusula de rescisión establecida, por lo que cualquier equipo interesado deberá negociar directamente con Chivas y alcanzar las pretensiones económicas fijadas por la directiva.