OFICIAL: Pumas confirma SALIDA de Efraín Juárez como su DT

Se ha cerrado un episodio más en el banquillo de Pumas. Luego de que Efraín Juárez presentara su renuncia tras perder la Final del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul, el Club Universidad Nacional ha oficializado la salida del entrenador mexicano, quien estuvo al frente del equipo desde la Jornada 11 del Clausura 2025.

"El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales.

"En Pumas continuaremos trabajando con la misma determinación para alcanzar los objetivos deportivos que demanda nuestra historia y gran afición.

"En los próximos días, se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también los planes de cara al torneo Apertura 2026", señala el comunicado del equipo.

A lo largo de su estadía como DT del cuadro del Pedregal, Efraín Juárez deja el puesto tras un registro de 60 partidos con marca de 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

De acuerdo a diversos reportes, la salida del estratega se dio por una renuncia, pues dentro del equipo de la UNAM ya planeaban la continuidad del proyecto con Efraín Juárez al mando para preparar el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Y es que tras la FInal del Clausura 2026, el cuerpo técnico reportó en las instalaciones de Cantera y el propio representante del DT dio a conocer que se encontraban trabajando de cara al siguiente campeonato.