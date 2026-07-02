OFICIAL: Selecciones eliminadas HOY miércoles 1 de julio del Mundial 2026
La República Democrática del Congo, Senegal y Bosnia no pudieron en sus respectivos compromisos y se despidieron de la justa veraniega.
Tres selecciones nacionales se despidieron de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hoy miércoles 1 de julio; República Democrática del Congo, Senegal y Bosnia y Herzegovina. Los dos conjuntos africanos iban ganando sus respectivos compromisos ante Inglaterra y Bélgica, sin embargo, no pudieron mantener la ventaja y terminaron cayendo ante los europeos. Por otro lado, el cuadro de la Concacaf y uno de los anfitriones de Norteamérica 2026 cumplió los pronósticos y despachó a los balcánicos.
A primera hora, el cuadro congoleño estuvo a minutos de dar un campanazo en la justa veraniega, sin embargo, se les apareció Harry Kane, quien con un doblete en los últimos minutos le dio el pase a octavos de final a Inglaterra. Más tarde, Senegal pasó de la risa a las lágrimas en cuestión de instantes. Los Leones de Teranga lo iban ganando por 2-0 sobre Belgica, no obstante, apareció Lukaku y Tielemans para arruinarles la tarde para empatarlo y fue el mismo volante que con un penal en el tiempo extra los mandó para su casa.
Finalmente, los pupilos de Mauricio Pochettino no tuvieron tanto problema con los bosnios y sacaron el triufo por 2-0 en la Bahía de California. El problema es que les expulsaron a Balogun y ahora, tendrán que verse las caras con Bélgica sin uno de sus estandartes ofensivos.
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Domingo 28 de junio
Sudáfrica 0-1 Canadá
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra 2-1 Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
Jueves 2 de julio
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana