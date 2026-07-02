OFICIAL: Selecciones eliminadas HOY miércoles 1 de julio del Mundial 2026

Tres selecciones nacionales se despidieron de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hoy miércoles 1 de julio; República Democrática del Congo, Senegal y Bosnia y Herzegovina. Los dos conjuntos africanos iban ganando sus respectivos compromisos ante Inglaterra y Bélgica, sin embargo, no pudieron mantener la ventaja y terminaron cayendo ante los europeos. Por otro lado, el cuadro de la Concacaf y uno de los anfitriones de Norteamérica 2026 cumplió los pronósticos y despachó a los balcánicos.

A primera hora, el cuadro congoleño estuvo a minutos de dar un campanazo en la justa veraniega, sin embargo, se les apareció Harry Kane, quien con un doblete en los últimos minutos le dio el pase a octavos de final a Inglaterra. Más tarde, Senegal pasó de la risa a las lágrimas en cuestión de instantes. Los Leones de Teranga lo iban ganando por 2-0 sobre Belgica, no obstante, apareció Lukaku y Tielemans para arruinarles la tarde para empatarlo y fue el mismo volante que con un penal en el tiempo extra los mandó para su casa.

Finalmente, los pupilos de Mauricio Pochettino no tuvieron tanto problema con los bosnios y sacaron el triufo por 2-0 en la Bahía de California. El problema es que les expulsaron a Balogun y ahora, tendrán que verse las caras con Bélgica sin uno de sus estandartes ofensivos.

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

