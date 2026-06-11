OFICIAL: Toluca anuncia a su nuevo director técnico para el Apertura 2026

Nueva era en las Diablas Rojas del Toluca, Alberto Toril tomará las riendas del cuadro mexiquense para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Tras la muy polémica salida del francés Patrice Lair del club choricero, la directiva del Toluca aceleró el proceso y fichó al ibérico, quien llega procedente del Real Madrid Femenil.

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A través de un tweet desde la cuenta oficial del club, el Toluca dio a conocer la esperada noticia;''Desde la Península Ibérica hasta la gélida Toluca ¡Bienvenido, Alberto Toril!'', destacó el posteó. A sus 52 años, Toril puede presumir de haber estado gran parte de su carrera profesional como técnico en la disciplina del Real Madrid; Juvenil A, el Castilla y desde 2021 hasta 2025 con el cuadro merengue femenil. Por si fuera poco, tomó las riendas del Elche en la Segunda División de España y tuvo una experiencia en el balompié de la China con el Guanghzou Evergrande.

Desde la Península Ibérica hasta la gélida Toluca 🇪🇸 ¡Bienvenido, Alberto Toril! ⚽️ pic.twitter.com/rjDQihBN7v — Toluca FC Femenil (@TolucaFemenil) June 11, 2026

Van por su primera estrella

El Toluca Femenil se quedó en las semifinales del Torneo Clausura 2026 tras quedar eliminada a manos del Club América, equipo que a la postre quedó monarca del certamen. De hecho, el club mexiquense dio la batacada en cuartos de final tras eliminar a las Tigres de la UANL en el 'Volcán'.

Finalmente, la directiva de las Diablas Rojas trajó a un estratega de talla mundial en busca de conseguir su primer título en la Liga MX Femenil y acabar con el reinado de las Amazonas, Rayadas de Monterrey, las Águilas del América, las Chivas del Guadalajara y las Tuzas del Pachuca.