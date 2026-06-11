OFICIAL: Equipo semifinalista del Clausura 2026 presentó a su nuevo director técnico

Los Tuzos del Pachuca tienen nuevo director técnico para el Torneo Apertura 2026; Benjamín Mora. El estratega mexicano culminó su aventura por el futbol de la China y tendrá una nueva oportundiad en el balompié de nuestro país. Tras la repentina salida de Esteban Solari del cuadro hidalguense, la directiva tuza aceleró en busca de un nuevo timonel y cerró al ex entrenador de los Gallos Blancos de Querétaro.

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Así lo dio a conocer el Pachuca a través de sus redes sociales con un vídeo en el que Mora aparece hasta el final. Cabe recordar que, el 'Tano' llevó hasta semifinales a los Tuzos en el pasado certamen (cayendo con Pumas por posición en la tabla general) y parecía que ese proyecto seguiría, sin embargo, Solari recalcó que hubo diferencia de ideas y por ello, terminó su etapa en suelo hidalguense. Ahora, será tarea de Benjamín Mora y su cuerpo técnico de llevar nuevamente a los primeros planos al club albiazul.

¿Esteban Solari a Pumas?

Por otro lado, se habla fuerte de que en el Pedregal ya esperan a Esteban Solari para tomar las riendas del Club Universidad Nacional. La salida de Efraín Juárez tomó por sorpresa a propios y extraños, por lo que la directiva encabezada por Antonio Sancho tendrá que ir al mercado de transferencias por un estratega.

No es secreto que, Solari desee regresar a Pumas (ahora como técnico) después de su etapa como futbolista en el equipo de la capital mexicana. De hecho, el 'Tano' hizo una de las duplas más recordadas por los aficionados auriazules con Ignacio Scocco y se quedó a la orilla de ser campeón tras la final perdida en 2007 con los Potros de Hierro del Atlante.