Óliver Torres confía en que Rayados puede levantar un título pronto

El futbolista de los Rayados, Óliver Torres, afirmó que el plantel se encuentra enfocado en conseguir un campeonato a corto plazo, previo al encuentro definitivo que tendrán de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Ante las expectativas que se han despertado con el nuevo proyecto que encabeza el técnico argentino Matías Almeyda, el mediocampista español le mandó a la afición regiomontana que anhela romper con la sequía de cinco años sin ningún campeonato.

El Monterrey se medirá al Chicago Fire, equipo de la Major League Soccer (MLS) que clasificó invicto a la siguiente ronda; en duelo de vida o muerte que se llevará a cabo este martes en territorio estadounidense.

"Sabemos que estamos a pocos partidos de poder levantar un título. Empieza por el partido siguiente y vamos con muchas ganas de seguir construyendo lo que estamos construyendo. Decirle a la gente que vamos a dejar todo, tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien y ojalá notemos su apoyo", declaró.

Cabe recordar que, la “Pandilla” avanzó a la siguiente ronda de este torneo como el cuarto club de la Liga BBVA MX con más puntos en la ronda regular. El encuentro que tendrán ante el Chicago será este martes en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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Los números de Óliver desde la llegada de Almeyda

Torres ha sido una de las piezas importantes del medio campo de los Rayados en este arranque de temporada con el “Pelado” Almeyda. El volante español ha disputado siete de los ocho partidos que llevan este semestre, únicamente se perdió el compromiso contra el Orlando City en la primera fecha de la Leagues Cup.

Por el contrario, en seis compromisos arrancó como titular y solo fue suplente en el duelo de la última jornada del Apertura 2026, en el que el Monterrey perdió en su visita a León.

Un partido especial por la Leagues Cup

El enfrentamiento ante el Chicago Fire además representará un reencuentro para el delantero belga Hugo Cuypers, quien llegó como fichaje del conjunto regiomontano en este mercado de traspasos procedente de este club de la MLS.

Además también significará medirse ante el renombrado atacante polaco Robert Lewandowski, quien tras una importante trayectoria por el Barcelona, Bayern Munich y Borussia Dortmund, decidió firmar con el equipo estadounidense.