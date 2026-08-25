Los partidos de cuartos de final de la Leagues Cup 2026 que se jugarán HOY martes 25 de agosto

Este martes 25 de agosto se ponen en marcha las batallas a eliminación directa por un boleto a las Semifinales de la Leagues Cup, en una cartelera vibrante donde los clubes de la Liga BBVA MX y la MLS expondrán sus mejores armas para mantener vivo el sueño del título internacional.

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Monterrey vs. Chicago Fire: Rayados busca superar la odisea y dar el golpe en Illinois

Horario: 18:30 horas (Tiempo del Centro de México)

18:30 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: SeatGeek Stadium (Bridgeview, Illinois)

Los Rayados de Monterrey saltan a la cancha en medio de un itinerario accidentado. Tras solucionar los problemas mecánicos en su avión chárter que obligaron a reprogramar su traslado, la delegación albiazul logró aterrizar en territorio estadounidense a marchas forzadas para afinar los últimos detalles tácticos.

A pesar del desgaste logístico, el equipo regiomontano sabe que enfrente tendrá a un rival peligroso: el Chicago Fire llega encendido tras firmar un paso sólido en la fase previa, destacando su reciente triunfo sobre Cruz Azul. La Pandilla buscará imponer su jerarquía individual y control de balón para silenciar a la afición local y sellar su pase entre los cuatro mejores.

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León vs. Real Salt Lake: La Fiera pone a prueba su racha imparable en Colorado

Horario: 20:30 horas (Tiempo del Centro de México)

20:30 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: Dick's Sporting Goods Park (Commerce City, Colorado)

En el duelo de la noche, León llega como la gran revelación y el equipo sembrado número uno de la Liga BBVA MX tras cosechar una marca perfecta de tres victorias en la primera fase. Guiados por el letal atacante colombiano Daniel Arcila, líder de goleo del torneo con cuatro anotaciones, los dirigidos por Javier Gandolfi encadenan seis victorias consecutivas entre liga y certamen internacional.

Sin embargo, el reto en la altitud de Colorado no será sencillo. El Real Salt Lake se clasificó con solvencia tras golear 4-0 a Atlante y 3-0 a Juárez, manteniendo su arco en cero durante 264 minutos. Con figuras como Sergi Solans y Diego Luna, la escuadra de Utah buscará apoyarse en su juego físico y de presión alta para frenar la dinamita ofensiva de La Fiera.

