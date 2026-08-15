ÚLTIMA HORA: Omar Villarreal revela que futbolista clave de Chivas será baja por lesión

Este sábado 15 de agosto del 2026, Omar Villarreal, colaborador de TV Azteca Deportes informó en sus redes sociales que un futbolista clave de Chivas será baja por 4 semanas.

Se trata de un jugador titular en el once incial de Gabriel Milito por el que tendrá que hacer rotaciones en su once inicial.

El futbolista que será baja de Chivas por 4 semanas en el Apertura 2026

Dese el pasado miércoles 12 de agosto del 2026, existe una preocupación por Bryan "Cotorro" González pues en el encuentro de Chivas vs Seattle Sounders en la Leagues Cup 2026 salió de cambio en el primer tiempo por una lesión. El jugador salió en la camilla para poder ser atendido por el cuerpo médico del equipo y Omar Villarreal reveló los detalles de la gravedad de su lesión y el tiempo que estará fuera de las canchas.

Omar explicó que tras realizarle los estudios al "Cotorro", se trata de una lesión muscular que no estan grave commo se esperaa pues solo estará fuera de las canchas por 4 semanas.

"Efectivamente existe acercamiento de Olympiakos por Hormiga. Las primeras cifras que presentaron los griegos son muy bajas. Hubo buenas noticias en el estudio del Cotorro. La lesión muscular no es tan grave pero serán 4 semanas de baja. Información."

Efectivamente existe acercamiento de Olympiakos por Hormiga. Las primeras cifras que presentaron los griegos son muy bajas.

Hubo buenas noticias en el estudio del Cotorro. La lesión muscular no es tan grave pero serán 4 semanas de baja.

Información. pic.twitter.com/5WjJl3Urps — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) August 15, 2026

Los partidos que se pierde Bryan González

Por el momento, Chivas no ha dado a conocer en sus redes sociales los resultados de las pruebas médicas de Bryan González. Pero Milito tendrá que hacer cambios al no poder contar con él para la Jornada 4, Jornada 5, Jornada 6 y Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Los juegos en los que no estará serán contra: Santos, Tijuana, Pachuca y Atlético de San Luis.