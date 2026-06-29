¡Orgullo neerlandés! Así sonó el himno de Países Bajos antes del duelo ante Marruecos
La emoción se hizo presente en el estadio cuando los jugadores de Países Bajos entonaron su himno nacional previo al choque frente a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¡Momento de piel chinita! 🇳🇱🎶 La selección de Países Bajos entonó con orgullo su himno nacional antes de enfrentar a Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La afición neerlandesa acompañó a su equipo en una ceremonia llena de emoción, pasión y sentimiento mundialista.