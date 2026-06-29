¡Orgullo neerlandés! Así sonó el himno de Países Bajos antes del duelo ante Marruecos

¡Momento de piel chinita! 🇳🇱🎶 La selección de Países Bajos entonó con orgullo su himno nacional antes de enfrentar a Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La afición neerlandesa acompañó a su equipo en una ceremonia llena de emoción, pasión y sentimiento mundialista.