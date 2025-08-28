El origen de La Parka: ¿Cuántas existen en la historia de la lucha libre mexicana?

Han pasado algunos días desde que se llevó a cabo una edición más de la Triplemanía de la AAA , un evento que trajo consigo el regreso de La Parka a los planos estelares. Este personaje se ha convertido en uno de los más icónicos del país, por lo que son muchas las versiones existentes hasta ahora.

La Parka logró consolidarse como el personaje insignia de la AAA durante los primeros años del Siglo XXI, por lo que los integrantes de la “Tres Veces Estelar” decidieron volver a buscar un éxito similar con un luchador nuevo, mismo que forma parte de las versiones que han existido en el país.

¿Quién fue La Primera Parka en la historia?

En primera instancia, vale decir que la persona que inició con la vida de este personaje fue Adolfo Tapia Ibarra, hoy conocido como LA Park. Fue durante la década de los 90’s que este luchador se consolidó como La Parka en la AAA, una empresa que lo catapultó a la fama internacional.

La auténtica y original parka la que estuvo en WCW y ahora es l.a Park pic.twitter.com/oPr7rwz5Vu — adolfo tapia ibarra (@laparktapia) March 14, 2024

¿Cuál fue el conflicto entre La Parka y LA Park?

Una vez que abandonó su estancia en México, la AAA decidió regresar al mote de La Parka (consciente de que el nombre era propio) y dárselo a quien en ese entonces era Karis La Momia. Con este nuevo nombre, el luchador se consolidó como uno de los mejores de México, por lo que era clara una rivalidad entre él y Adolfo.

Una vez que la AAA y Adolfo Tapia limaron ciertas asperezas, la rivalidad entre ambas Parkas creció al grado de jugarse el nombre en la Triplemanía del 2010. No obstante, al final de la contienda, en donde LA Park salió con la victoria, la Comisión de Lucha Libre decidió anular el resultado por la intervención de Los Perros del Mal.

¿Cuándo se dio la muerte de La Parka AAA?

La Parka AAA se mantuvo activa pese a esta situación y confirmó su consolidación como uno de los rostros de la empresa. Lamentablemente, Jesús Alfonso Escoboza Huerta perdió la vida a inicios del 2020 luego de un duro golpe que sufrió semanas antes en una función en la que, curiosamente, compartió créditos con LA Park.

¿Cuántas Parkas han existido en la Lucha Libre Mexicana?

Además de Adolfo Tapia y Jesús Escoboza, la lucha libre mexicana ha tenido más personajes con este nombre. Uno de ellos fue la Super Parka, quien en su momento utilizó este nombre luego de ser El Volador; así como él, existe la variante conocida como La Parka Negra, una adición de la AAA en 2013 como apuesta en contra de la versión “técnica”.

También existen las tres versiones minis de La Parka, mismas que del mismo modo se deben contar en este apartado. Finalmente, aparecen las generaciones más jóvenes con los Jr y los “Hijos de”; en este apartado se vislumbra El Hijo de LA Park, La Park Jr y, finalmente, La Parka Jr o Karis La Momia Jr, así como la nueva versión de la AAA que se estrenó en un magno evento en este mes.