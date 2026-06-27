¡ATAJADÓN de Orlando Mosquera! Panamá evita el primer gol con una salvada espectacular

Orlando Mosquera protagonizó una de las mejores atajadas del partido al impedir el primer gol y mantener a Panamá en la pelea durante La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Revive la reacción del guardameta panameño, la jugada completa y el momento que levantó a toda la afición con una intervención clave bajo los tres postes. Una salvada que puede marcar la diferencia en el resultado y convertirse en una de las mejores atajadas del torneo.

