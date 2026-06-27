¡ATAJADÓN de Orlando Mosquera! Panamá evita el primer gol con una salvada espectacular
Cuando parecía caer el primero del partido, Orlando Mosquera apareció con una intervención decisiva para mantener con vida a Panamá. Revive la espectacular atajada que cambió el rumbo del encuentro en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Orlando Mosquera protagonizó una de las mejores atajadas del partido al impedir el primer gol y mantener a Panamá en la pelea durante La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Revive la reacción del guardameta panameño, la jugada completa y el momento que levantó a toda la afición con una intervención clave bajo los tres postes. Una salvada que puede marcar la diferencia en el resultado y convertirse en una de las mejores atajadas del torneo.