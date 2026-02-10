OFICIAL: Ex entrenador de Chivas es nuevo entrenador del Ajax tras fracasar en el Rebaño Sagrado

Este martes 10 de febrero del 2026, el conjunto del Ajax informó a través de sus redes sociales a su nuevo entrenador para el equipo sub-23 y es un ex entrenador que tuvo su paso por el conjunto de Chivas.

Se trata del español Óscar García, que logró dirigir a Chivas sin tener los mejores resultados y por los cuales quedó fuera del club, ahora recibe una nueva oportunidad en Europa para seguir con su preparación y mostrar su gran capacidad que tiene como lo demostró en otros equipos europeos.

El Ajax informó que el entrenador español será el nuevo entrenador de la Sub-23 con un contrato hasta el 30 de junio del 2027.

Welcome to Ajax, Oscar García 🤝 Ajax has reached an agreement with Oscar García on the coach’s move to Amsterdam. García will take up the role of head coach of Ajax U23. The Spanish coach has signed a contract with immediate effect, running until June 30, 2027. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 10, 2026

Los equipos que ha logrado dirgir Óscar García

Óscar García ha tenido una basta experiencia como entrenador y los equipos en los que ha tenido minutos son:

FC Barcelona Juvenil A (2010-2012)

Maccabi Tel Aviv (2012-2013)

Brighton & Hove Albion (2013-2014)

Maccabi Tel Aviv (2014)

Watford (2014)

Red Bull Salzburg (2015-2017)

AS Saint-Étienne (2017)

Olympiacos (2018)

Celta de Vigo (2019-2020)

Stade de Reims (2021-2022)

OH Leuven (2023-2024)

Chivas (2024-2025)

Ajax (2026-presente

Los números de Óscar García con Chivas

Óscar García llegó a Chivas en diciembre del 2024 para poder dirigir el Clausura 2025, torneo que no terminó luego de disputar 12 encuentros en los que logró ganar cinco partidos, empatar tres y perder cuatro con un total de 17 goles anotados y 15 goles recibidos.