OFICIAL: Ex entrenador de Chivas es nuevo entrenador del Ajax tras fracasar en el Rebaño Sagrado

El conjunto del Ajax dio a conocer que un ex entrenador de las Chivas estará al mando de la categoría sub-23

Óscar García, DT de Chivas
Liga MX

Escrito por:  Iván Vilchis

Este martes 10 de febrero del 2026, el conjunto del Ajax informó a través de sus redes sociales a su nuevo entrenador para el equipo sub-23 y es un ex entrenador que tuvo su paso por el conjunto de Chivas.

Se trata del español Óscar García, que logró dirigir a Chivas sin tener los mejores resultados y por los cuales quedó fuera del club, ahora recibe una nueva oportunidad en Europa para seguir con su preparación y mostrar su gran capacidad que tiene como lo demostró en otros equipos europeos.

El Ajax informó que el entrenador español será el nuevo entrenador de la Sub-23 con un contrato hasta el 30 de junio del 2027.

Los equipos que ha logrado dirgir Óscar García

Óscar García ha tenido una basta experiencia como entrenador y los equipos en los que ha tenido minutos son:

  • FC Barcelona Juvenil A (2010-2012)
  • Maccabi Tel Aviv (2012-2013)
  • Brighton & Hove Albion (2013-2014)
  • Maccabi Tel Aviv (2014)
  • Watford (2014)
  • Red Bull Salzburg (2015-2017)
  • AS Saint-Étienne (2017)
  • Olympiacos (2018)
  • Celta de Vigo (2019-2020)
  • Stade de Reims (2021-2022)
  • OH Leuven (2023-2024)
  • Chivas (2024-2025)
  • Ajax (2026-presente

Los números de Óscar García con Chivas

Óscar García llegó a Chivas en diciembre del 2024 para poder dirigir el Clausura 2025, torneo que no terminó luego de disputar 12 encuentros en los que logró ganar cinco partidos, empatar tres y perder cuatro con un total de 17 goles anotados y 15 goles recibidos.

