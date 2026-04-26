El eslabón más “débil” de Chivas; tiene 6 juegos con el club y será titular en la Liguilla

Chivas se dice listo para disputar la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con miras al título del futbol mexicano, misma a la que llega como el candidato número uno al campeonato luego de una fase regular que ha rozado la perfección hasta ahora.

Resumen Atlas 0-1 Chivas | Jornada 17 Clausura 2024

Desafortunadamente para su causa, Chivas es el equipo más afectado por las bajas que tendrá en torno a los jugadores que irán a la Selección. Este hecho ha provocado que algunos jugadores, con pocos minutos en el campo, tengan una oportunidad de oro rumbo a la Liguilla del Clausura 2026.

Óscar Whalley, ¿el eslabón más débil de Chivas rumbo a la Liguilla?

Un nombre que ha sonado con fuerza en este contexto es Óscar Whalley, quien, si no ocurre nada extraño en los próximos días, será el encargado de sustituir a Raúl Rangel en la próxima Liguilla considerando que el Tala irá a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

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No obstante, vale decir que, con 32 años de edad, Óscar Whalley ha sido uno de los jugadores que menos minutos ha tenido en el Rebaño Sagrado desde su llegada en julio del 2023. De hecho, el nacido en Zaragoza únicamente tiene seis partidos oficiales con el club, lo cual habla de la poca regularidad que ha tenido en el campo.

Todos estos duelos se dieron en la Concachampions de la 2023 - 2024; es decir, su último partido oficial con Chivas (antes de los dos más recientes en Liga BBVA MX) fue el 13 de marzo del 2024 ante el Club América. Por tal motivo, Gabriel Milito le dio más experiencia en el tramo final del torneo regular como portero titular.

¿Cuáles son los números de Óscar Whalley como profesional?

Óscar Whalley ha tenido la oportunidad de formar parte de equipos como el Real Zaragoza, Huesca, Real Sporting, Aarhus, Creta, Castellón, Lugo y, finalmente, el Guadalajara. A lo largo de su etapa como profesional, el portero acumula 179 partidos, 254 goles concedidos y 40 vallas invictas.

