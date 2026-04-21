La DUPLA de Pumas que lo podría llevar el título tras 15 años de espera; vale casi 200 millones

Una de las razones por las cuales Pumas destaca como un equipo competitivo y candidato al título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX deriva de la increíble dupla que tiene en el centro del campo, misma que tiene un valor cercano a los 200 millones de pesos.

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Se trata, entonces, de un par de jugadores que han hecho que la esperanza de un título para Pumas después de 15 años de ausencia esté más latente que nunca. Por tal motivo, luce interesante conocer más respecto a la dupla conformada por Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla.

Vite y Carrasquilla, la dupla que podría llevar a Pumas al título

Fue en julio del 2025 cuando Pumas pagó poco más de 4 millones de dólares al Vancouver de la MLS para hacerse de los servicios de Pedro Vite, seleccionador ecuatoriano que, si bien en el primer semestre no tuvo el desarrollo esperado, en este torneo ha sido uno de los mejores contenciones de la Liga BBVA MX.

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Junto a él aparece Adalberto Carrasquilla, quien también llegó de la MLS en enero del año pasado y que ha logrado ser un elemento regular y trascendente en el campo para Pumas. De hecho, ha llamado la atención de varios equipos no solo por su labor defensiva, sino por la forma en cómo se proyecta al ataque.

Ambos, Vite y Carrasquilla, han logrado fraguar un mediocampo por demás peligroso que es considerado uno de los mejores rumbo a la Liguilla del Clausura 2026. Además, tener a Keylor Navas en la portería hace que Pumas pueda soñar con un nuevo título nacional.

¿Cuál es el valor de Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Pedro Vite es el elemento más caro de Pumas al tener un valor de 6.3 millones de dólares, mientras que el mediocampista panameño vale 4.6 millones. En total, ambos futbolistas cuestan 10.9 millones de dólares, lo que al tipo de cambio actual serían alrededor de 188 millones de pesos mexicanos.

