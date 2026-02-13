¡Otra vez Paulinho! ❌ Gol ANULADO de nuevo | Toluca vs Xolos | J6 | CL 2026

¡Increíble lo que pasó en el Nemesio Diez! Paulinho volvió a mandar el balón al fondo de la red en el duelo entre Toluca y Xolos, pero por segunda ocasión el gol fue anulado. Entre revisión, polémica y tensión, el delantero vivió una montaña rusa de emociones en la Jornada 6 del Clausura 2026.