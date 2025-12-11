La FIFA definió que Uruguay lucirá 2 estrellas menos en su escudo y hay una contundente razón

Con los grupos definidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 , las selecciones se preparan de la mejor manera para intentar quedarse con el título más importante que tiene el futbol en el planeta y Uruguay no es la excepción. Este país, cuatro veces campeón mundial, solo podría lucir dos estrellas a partir de esta justa internacional. ¿A qué se debe?

Según el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, la selección de Uruguay solo podrá lucir dos estrellas en el escudo de su playera debido a que ha conquistado dos mundiales: 1930 y 1950. Sin embargo, los ‘títulos mundiales’ de 1924 y 1928 no eran organizados por la FIFA, sino por el COI, ya que se trataba de los Juegos Olímpicos. ¿Luis Suárez asume su culpa?

Uruguay México Suárez Cavani|Francois Nel/Getty Images

De acuerdo al reconocido narrador uruguayo, la FIFA ya tomó la decisión de que Uruguay únicamente luzca 2 estrellas en su escudo, correspondientes a los mundiales 1930 y 1950. Esto es un golpe durísimo para los uruguayos, que desde hace tiempo contaban con 4 estrellas exhibidas, incluyendo las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928.

TE PUEDE INTERESAR:



Luis Suárez pudo tener la culpa de esta presunta decisión de la FIFA

Aunque todavía no hay un documento oficial que lo confirme, Víctor Hugo ya aseguró que Uruguay solo lucirá las estrellas válidas por torneos organizados por la FIFA. Todo este debate lleva su tiempo pero hace pocos días Luis Suárez reavivó el debate y dijo que, para él, la selección uruguaya solo tenía dos mundiales.

Luis Suárez se pronunció en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que dice que NO CUENTA los dos primeros campeonatos mundiales de la Selección Uruguaya.



“Uruguay tiene 4 estrellas, eso es INDISCUTIBLE. Hablé de mundiales y fue con humor, nada más. Amo a mi… pic.twitter.com/BQFwGsOiq4 — Santiago Acevedo (@santiacevedo02) December 8, 2025

A raíz de esto, el tema de las estrellas en el escudo de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) volvió a entrar en la agenda pero ahora con un aval de una estrella internacional de Uruguay. En ese contexto, según el relator, la FIFA ya le confirmó a los uruguayos que solo podrá usar dos estrellas en su camiseta para el Mundial 2026 que se disputará en México, EE.UU. y Canadá.

Luis Suárez se arrepintió de lo que dijo

“Uruguay tiene 4 estrellas, eso es indiscutible. Hablé de mundiales y fue con humor, nada más. Amo a mi país, estoy orgulloso de su historia y nunca le faltaría el respeto. Fin del tema”, aseguró recientemente. Igualmente, la selección uruguaya ya habría perdido 2 estrellas.

