¡ÚLTIMA HORA! Anuncian partido legendario México vs Brasil en el Estadio Azteca

Este jueves se ha anunciado en un evento especial, que la Selección Mexicana se enfrentará ante Brasil en un juego de leyendas que ocurrirá el 18 de abril en la cancha del renovado Estadio Azteca, siendo una de las acciones estratégicas de la Ciudad de México como organizador y anfitrión de esta Copa del Mundo del 2026.

A metros del Ángel de la Independencia, se ha dado el banderazo de salida de todo el plan que se tiene en la Ciudad de México para vivir la Copa del Mundo, que van de la mano de los tres juegos de la fase de grupos que tendrá el Estadio Ciudad de México, junto a un partido de dieciseisavos de Final y otro más de octavos de Final, es decir cinco en total.

La oferta para sentir el Mundia en la CDMX para los habitantes de la misma, pero además de los visitantes de otros estados y también del extranjero tendrán una serie de oportunidades y experiencias, siendo una de las que más ha llamado la atención, la de el amistoso de leyendas entre México y Brasil, para el cual se vale imaginar que pueda estar Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo, Cafú entre muchas otras grandes figuras que suelen participar en esta clase de juegos amistosos pero que evocan a otras épocas.

Por ahora se sabe poco de ese partido de leyendas de México vs Brasil, como fecha de venta de boletos y los costos de los accesos, pero todo indica en que será cosa de días para revelarse más información.

Zócalo de la Ciudad de México, tendrá el FIFA FAN FEST más grande

Con la enorme longitud de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, se recibirá a todos aquellos aficionados que busquen seguir los partidos de la Copa del Mundo, pues se adelanta que además de los juegos de México, más de 100 partidos de la Copa del Mundo se podrán ver en distintas pantallas que serán instaladas en esa zona.

Acotan que están listos para convocar y recibir 60 mil personas por día en la que será la experiencia de este tipo más grande en la historia y en la que como dinámicas alternas habrá juegos inmersivos y una gran oferta de comidas y bebidas.