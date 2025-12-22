OTRO RÉCORD: Gilberto Mora lidera a los sub 17 en goles anotados

Gilberto Mora tuvo un 2025 de ensueño, el canterano de los Xolos de Tijuana pisó fuerte en el futbol profesional y parece que apenas estamos viendo su despegue. El volante mexicano empezó a deslumbrar en la frontera, siguió en las juveniles de la Selección de México y en un parpadeo ya estaba anotando en el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS. Para cerrar con broche de oro estos más de 300 días, el nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas fue el futbolista con más goles en el mundo categoría sub 17 con 12 tantos.

Seis de estos goles fueron en Liga MX (Play-In y Liguilla del Apertura 2025), dos tantos en Leagues Cup, tres anotaciones en el Mundial Sub-20 con México y uno más en el Juego de Estrellas ante la MLS. Con estos números, Mora superó a uno de los prospectos más avanzados del Bayern Munich como lo es Lennal Karl y a Michael Noonan, irlandés del Rovers.

Gilberto Mora de Xolos de Tijuana (12)

Lennan Karl del Bayern Múnich (9)

Michael Noonan del Shamrock Rovers (9)

Johannes Moser del FC Liefering (9)

Rafaela Pimenta sabe de su calidad

La agente de talentos como Erling Haaland, Santiago Gimenez, Matthijs de Ligt y Giorgio Scalvini entre otros le puso el ojo al mediocampista de Tijuana desde muy temprano. Con Pimenta de su lado, parece que solo el cielo es el límite en cuanto a equipos en los que podría recalar en Europa el mexicano.

Cabe recordar que, Mora no puede fichar con ningún club hasta que cumpla los 18 años de edad debido a las reglas internacionales de la FIFA, por lo que tendríamos que esperar hasta el mercado invernal del próximo año para que pueda partir al balompié europeo. Además de ello, se atraviesa el Mundial 2026 y de ser considerado por Javier Aguirre, los reflectores estarían a tope en él.