Grizzlies vs Pelicans: La Hora para ver EN VIVO a Karim López en la NBA

Por fin los aficionados mexicanos, amigos y familiares de Karim López respiran y siguen con la ilusión de ver el ascenso de su carrera. Debutó hace dos partidos y ya hizo sus primeros dos puntos en la última cita del equipo. Ahora, este lunes 2 de noviembre se dará el Grizzlies vs Pelicans en punto de las 19:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar de Karim López en el Grizzlies vs Pelicans de la NBA?

El equipo de Memphis es el único invicto que sobra en este inicio de la campaña 2026-27. Con un contundente 6-0 llegan como favoritos para recibir a los Pelicans. Ante eso, Karim López poco a poco se gana un espacio en la plantilla. El pasado sábado doblegaron 136-105 a los Kings de Sacramento, espacio donde el mexicano logró su primera canasta. Ahora, espera contar con algunos minutos que el coach le permita en la duela.

Por su parte, los Pelicans de New Orleans quieren emparejar sus cifras. Ellos iniciaron con un negativo 2-4, sin embargo... vienen de doblegar a los Hawks y eso podría inyectar algo de confianza. Pero también entienden que se enfrentan al mejor equipo del arranque de la temporada, por lo que esperan salir vivos del FedExForum.

¿Dónde ver a Karim López en el Grizzlies vs Pelicans?

Aunque el tema de los derechos de transmisión hoy es algo conflictivo para el público mexicano, la NBA se instaló con 3 opciones que le permite al aficionado disfrutar de bastante contenido durante la temporada. Estas son las oportunidades para disfrutar de este 2026-27 del baloncesto de alto nivel.