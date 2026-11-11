Temporada 2026 NBA: Horario para ver en VIVO los partidos de HOY miércoles 11 de noviembre

La NBA sigue más viva que nunca y, después de un inicio de temporada por demás interesante, poco a poco las escuadras más poderosas han comenzado a recuperar terreno, motivo por el cual luce importante conocer qué tiene preparada la máxima categoría del baloncesto para este día.

Será durante hoy miércoles 11 de noviembre que la NBA tiene preparados 10 partidos que se distribuirán a lo largo de la tarde y noche para los amantes de este deporte en el mundo. Por tal motivo, es preciso que conozcas el horario de cada uno de los juegos en la República Mexicana.

¿Qué partidos tendrá la NBA hoy miércoles 11 de noviembre?

Pacers vs Wizards | 6 de la tarde.

Knicks vs Cavaliers | 6 de la tarde.

Raptors vs Celtics | 6 de la tarde.

Grizzlies vs Nuggets | 7 de la noche.

Pelicans vs Nets | 7 de la noche.

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Bucks vs Lakers | 7 de la noche.

Bulls vs Spurs | 7 de la noche.

Jazz vs Magic | 8 de la noche.

Rockets vs Warriors | 8:30 de la noche.

Blazers v Thunder | 9 de la noche.

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¿Quién ha sido el mejor jugador de la temporada 2026 - 2027 de la NBA hasta ahora?

De acuerdo con el ranking de ESPN, en estos momentos el jugador mejor valorado de la temporada 2026 - 2027 de la NBA es Nikola Jokic, quien actualmente forma parte de los Nuggets de Denver y que ha tenido una temporada magistral superando a otras estrellas de élite.

Nikola Jokic ocupa el primer lugar en este listado superando a otros elementos como Gilgeous Alexander y Victor Wembanyama. Del mismo modo, otros jugadores que han comenzado a destacar a nivel individual son Luka Doncic, así como el veterano y experimentado Stephen Curry.