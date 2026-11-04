Grizzlies vs Pacers: La Hora para ver EN VIVO a Karim López en la NBA
Con el invicto de los Grizzlies caído, Karim López sigue en la disputa de minutos en la duela. Por ello, he aquí el cómo y dónde ver este juego de la NBA.
El deporte ráfaga continua sus actividades en la NBA y por ello los mexicanos están enfocados en lo que pasa con Karim López. El juvenil mexicano ha tenido un comienzo de actividad limitada e incluso ya se dio una noticia que no a muchos les agradará. Por ello, he aquí el cómo y dónde ver el Memphis Grizzlies vs Indiana Pacers a disputarse este miércoles 4 de noviembre en punto de las 19:00 horas en tiempo del centro de México.
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¿Karim López tendrá actividad en el Grizzlies vs Pacers de la NBA?
Tras perder su primer partido en la temporada en un exigente 134-135 contra los Pelicans de Nueva Orleans, el equipo repite en casa para recibir a los Pacers. Quieren seguir en buena racha y olvidar el descalabro, esto mientras Karim López fue anunciado como “refuerzo” del Memphis Hustle de la G-League… aunque con posible actividad (siempre que se le requiera) en los partidos de los Grizzlies en el máximo nivel.
Por su parte, el cuadro de Indiana llega con cifras distintas que sus rivales, pues solamente han ganado dos encuentros y ya cayeron en seis oportunidades. Aunque no está nada dicho, el equipo tendría todas las de perder. Y es que además llegan con 5 derrotas de manera consecutiva, por lo que deben dar un juego destacado para no acumular su séptimo descalabro de la presente temporada.
@hablemosnba 🇲🇽🏀 ¡MÉXICO TIENE QUE APOYAR A KARIM LÓPEZ! 🔥 Karim López ya debutó en la NBA, pero todavía no está recibiendo los minutos que todos esperábamos. 👀 ¿La mejor opción para Karim es seguir esperando su oportunidad en Memphis o desarrollarse en la G League? 🤔 🇲🇽 ¡Hoy más que nunca tenemos que apoyar al talento mexicano! 💪🔥 👇 ¿TÚ QUÉ HARÍAS CON KARIM LÓPEZ? Te leo en los comentarios. #KarimLopez #NBALatam #NBAMexico #MemphisGrizzlies #HablemosdeNBAbyHP ♬ Por Mi México (Remix) - Lefty SM & Santa Fe Klan & Dharius & C-Kan & MC Davo & Neto Peña
¿Dónde ver a Karim López en el Grizzlies vs Pacers de la NBA?
En México las opciones son varias, aunque con sus respectivas limitaciones (en un par de ellas). Sin embargo, la buena noticia es que hay oportunidad de escoger.
- Prime Video - En esta oportunidad se pueden ver algunos duelos de la temporada y de los playoffs.
- Disney+/ESPN - Con el paquete más caro de la plataforma streaming, se aseguran múltiples partidos de la temporada regular, todos los playoffs y las Finales completas.
- NBA League Pass - Esta es la oportunidad que da la liga para los verdaderos adictos a las actividades de la NBA. Tienes acceso a todos los partidos del 2026-27… y contenido exclusivo al pagar la suscripción al servicio streaming.