Grizzlies vs Pacers: La Hora para ver EN VIVO a Karim López en la NBA

El deporte ráfaga continua sus actividades en la NBA y por ello los mexicanos están enfocados en lo que pasa con Karim López. El juvenil mexicano ha tenido un comienzo de actividad limitada e incluso ya se dio una noticia que no a muchos les agradará. Por ello, he aquí el cómo y dónde ver el Memphis Grizzlies vs Indiana Pacers a disputarse este miércoles 4 de noviembre en punto de las 19:00 horas en tiempo del centro de México.

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¿Karim López tendrá actividad en el Grizzlies vs Pacers de la NBA?

Tras perder su primer partido en la temporada en un exigente 134-135 contra los Pelicans de Nueva Orleans, el equipo repite en casa para recibir a los Pacers. Quieren seguir en buena racha y olvidar el descalabro, esto mientras Karim López fue anunciado como “refuerzo” del Memphis Hustle de la G-League… aunque con posible actividad (siempre que se le requiera) en los partidos de los Grizzlies en el máximo nivel.

Por su parte, el cuadro de Indiana llega con cifras distintas que sus rivales, pues solamente han ganado dos encuentros y ya cayeron en seis oportunidades. Aunque no está nada dicho, el equipo tendría todas las de perder. Y es que además llegan con 5 derrotas de manera consecutiva, por lo que deben dar un juego destacado para no acumular su séptimo descalabro de la presente temporada.

¿Dónde ver a Karim López en el Grizzlies vs Pacers de la NBA?

En México las opciones son varias, aunque con sus respectivas limitaciones (en un par de ellas). Sin embargo, la buena noticia es que hay oportunidad de escoger.