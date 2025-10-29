Jugó en dos Ligas de Europa top, disputó Mundiales y ahora anuncia su retiro: “Hoy cierro el ciclo”

Pablo Barrera ha anunciado su retiro a los 38 años de edad. A falta de dos partidos en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el delantero mexicano hizo un llamado a los aficionados del Club Querétaro para que acudan a su último compromiso como jugador profesional.

“No hay forma fácil de decir adiós. Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad. Luchamos, caimos y nos levantamos pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo, quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición. Mi último partido, nos vemos en casa…”, fueron las palabras de Pablo Barrera de cara al juego de la Jornada 16 entre los 'Gallos Blancos' y Mazatlán en el Estadio Corregidora.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el Club Querétaro dirigido por Benjamín Mora se ubica en el puesto 14 de la tabla general. Es decir, aún tiene posibilidades de acceder a la Fase Final del certamen en curso.

A lo largo de su carrera, Pablo Barrera tuvo un registro de 216 partidos jugados defendiendo los colores de Pumas, encuentros en los que hizo 36 goles y dio 41 asistencias. Militando con el Club Universidad Nacional, el atacante se hizo de un título de Liga BBVA MX en el Clausura 2009.

Tras jugar para el conjunto del Pedregal, Pablo Barrera dio el salto a Europa, donde fue parte de las filas del West Ham United y Real Zaragoza, escuadras con las que vio 23 encuentros y 20 partidos respectivamente antes de volver al futbol mexicano para firmar con Cruz Azul.

Con el cuadro de La Noria, el delantero tuvo una marca de 63 encuentros disputados con cuatro goles y ocho asistencias, consiguiendo una Copa MX y una Concachampions. Posteriormente, con Monterrey vio 55 partidos con cuatro goles y cuatro asistencias. Pasando por el Atlético de San Luis, el delantero tuvo actividad en 29 compromisos haciendo un tanto y repartiendo cinco pases de gol. Actualmente con el Club Querétaro, Pablo Barrera tiene 150 partidos disputados con 18 anotaciones y 22 asistencias.

Pablo Barrera en Selección Mexicana

En su amplia trayectoria, Pablo Barrera fue parte de la Selección Mexicana. El atacante surgido en el Club Universidad Nacional tuvo un registro de 57 partidos con el Primer Equipo, logrando marcar seis goles y levantando dos títulos de Copa Oro en 2009 y 2011.

En categorías inferiores, Barrera fue parte de la Selección Mexicana Sub-20 de 2007, quedando en cuartos de final de la Copa del Mundo. Por otro lado, fue parte de la plantilla del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa Confederaciones de 2013.