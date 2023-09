Pachuca deja escapar la victoria y divide puntos con Chivas

Un partido que prometía bastantes emociones y varios gritos de gol, terminó empatado 0-0. El conjunto de Chivas fue el equipo que más generó en el primer tiempo, registrando ocho tiros totales mientras que los tuzos solo tiraron en una ocasión.

A pesar del esfuerzo del rebaño sagrado, no lograron concretar ninguna jugada. Para el segundo tiempo, ambos equipos propusieron más y generaron más peligro pero le faltó tener mayor efectividad de cara al caro.

Los dirigidos por Darwin Quintana tuvieron la oportunidad de llevarse los tres puntos al minuto 81 con penal a favor, pero Illan Hernández no logró concretar el disparo bajo los tres palos.

Al final terminaron repartiendo puntos, por lo que con el resultado Chivas llegó a 14 puntos, y Pachuca se quedó con 10 puntos.

Sigue la actividad de la Jornada 9 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y este sábado 23 de septiembre del 2023 hay tres grandes partidos. Los cuales son: León vs Tijuana, Chivas vs Pachuca y Tigres vs Rayados.

El partido entre Chivas vs Pachuca se jugará en punto de las 19 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron. El arbitro central del encuentro será César Arturo Ramos Palazuelos.

El conjunto del Rebaño Sagrado llega en la octava posición de la tabla con 13 puntos conseguidos con cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Mientras que los tuzos llegan en el doceavo lugar con nueve puntos conseguidos, dos encuentros ganados, tres empates y tres derrotas.

Alineación de Chivas

Portero: Jimenez

Defensas: Calderon, Orozco, Sepúlveda y Mozo

Mediocampistas: Gutierrez, Padilla y Beltran

Delanteros: Alvarado, Marin y Cisneros

Alineación de Pachuca

Portero: Moreno

Defensas: Castillo, Cabral y Barreto

Mediocampistas: Hinestroza, Montiel, Ortiz y González

Delanteros: Sánchez, Rodríguez y De La Rosa

