Señalan al culpable de que Cesar “Chino” Huerta no brillara en Chivas

César Huerta es el hombre revelación de este Apertura 2023 de la Liga BBVA MX y desde que llegó a los Pumas, nadie hubiera imaginado el nivel que estaba escondiendo.

Pocos se esperaban que el “Chino” mostraría el nivel que está mostrando al día de hoy, y es que con sus dos goles en el partido pasado ante el Puebla, el atacante ya suma cinco goles en nueve jornadas disputadas con los universitarios en el Apertura 2023.

¿Quién es el villano de la historia?

Es que desde que se fue de las Chivas, la afición del equipo ha debatido sobre la salida del mexicano del conjunto de Guadalajara. Existen dos vertientes entre los aficionados del Rebaño Sagrado, ya que unos coinciden que se apresuraron al venderlo, mientras que otros aseguran que al Chino le pesó la playera rojiblanca, ya que no mostró lo que hoy hace en C.U.

Cuando Huerta estaba en las Chivas, estaba como entrenador Victor Manuel Vucetich y también estaba Ricardo Peláez como director deportivo.

En su etapa por los rojiblancos, el Rey Midas se atrevió a colocar a César como lateral por derecha, sin embargo, el jugador se desenvuelve mejor en la parte ofensiva para marcar diferencia en los últimos metros. Además de cambiarlo de posición, el entrenador postergó demasiado tiempo a Huerta en la banca.

También fue señalado Peláez, quien recientemente dio su versión de los hechos, " Le pedí que se quedar, le suplicamos que no se fuera. Con el Papá encima y no, y no, y 40 mil veces no me voy a quedar y quedó libre. El jugador queda libre, ya no tengo ningún derecho, absolutamente nada”, declaró.

Ahora, el jugador de 22 años de edad ya fue convocado con la Selección Nacional e incluso se estrenó con un gol ante Australia en un partido amistoso que quedó 2-2.

