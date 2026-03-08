Pachuca vs Puebla: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la jornada 10 del Clausura 2026, marcador online

Duelo de jornada 10 entre dos clubes que quieren estar en la liguilla del Torneo Clausura 2026. Los Tuzos del Pachuca recibirán en el Estadio Hidalgo al Puebla en busca de las tres unidades. De momento, los pupilos de Esteban Solari son quintos con 17 unidades y un triunfo los pondría de momento por encima de los Pumas y de las Chivas del Guadalajara. Del otro lado, la Franja registra 11 puntos y la victoria significaría meterse de lleno por un lugar entre los ocho primeros de la general.

