El mensaje de Cristiano Ronaldo sobre su lesión ¿Jugará contra México?

El astro de la selección de Portugal Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia este día al publicar un mensaje en sus redes sociales en el que muestra optimismo durante su proceso de recuperación de la lesión en el tendón de la corva. El delantero del Al Nassr acompañó su publicación con una fotografía en la que aparece sentado, con el pulgar arriba y una sonrisa, transmitiendo confianza y serenidad a sus seguidores.

Necaxa vs Pumas 1-0 | Resumen y Goles | Jornada 10 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

El mensaje fue breve pero contundente: “Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!”. Con estas palabras, CR7 no solo confirmó que sigue trabajando en su rehabilitación, sino que también dejó claro que mantiene el espíritu competitivo y el apoyo hacia sus compañeros, quienes afrontan una nueva jornada de la liga saudí sin su máxima figura en el terreno de juego.

TE PUEDE INTERESAR:



La lesión en el tendón de la corva ha mantenido a Cristiano Ronaldo fuera de las canchas en las últimas semanas, generando preocupación entre los aficionados del Al Nassr y del futbol internacional a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A sus 41 años, el portugués continúa mostrando disciplina y compromiso con su recuperación, consciente de que cada detalle cuenta para volver en plenitud física.

Recovering and ready to watch the game today. Let's go, Al Nassr! 🟡🔵 pic.twitter.com/o7b9dD8MTN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026

No se descarta que quede fuera de los partidos amistosos frente a México y Estados Unidos, pero tampoco se generan falsas expectativas sobre una recuperación inmediata. La atención está puesta únicamente en confirmar el diagnóstico. Portugal jugará con la Selección Mexicana este próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México.

El club ha sido cauteloso en su manejo de la situación, evitando fijar plazos exactos para su regreso, pero el propio jugador se ha encargado de transmitir tranquilidad con mensajes como el de hoy. Su actitud positiva refuerza la confianza de la afición en que pronto volverá a liderar al equipo dentro del campo.

