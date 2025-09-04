El delantero de 90 MILLONES que podría llegar GRATIS a la Liga BBVA MX

12 de septiembre, es la fecha clave para varios equipos del futbol mexicano. El cierre de transferencias se cierra justamente ese día y algunos clubes de la Liga BBVA MX trabajan contra reloj para cerrar algún fichaje más en pleno Torneo Apertura 2025. Pumas de la UNAM y Rayados de Monterrey quieren un ariete y la agencia libre podría ser su mejor aliado.

Paco Alcácer es el nombre más importante en la agencia libre en cuanto a delanteros centro, el ex jugador del Borussia Dortmund no ha firmado con ningún club y podría seguir los pasos de sus compatriotas; Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres en el caso de Monterrey y Rubén Duarte en el tema de Universidad Nacional.

De acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, el también ex futbolista del Villarreal vale tres millones de euros (cerca de los 90 millones de pesos) y como es agente libre, cualquier equipo que requiera de sus servicios solo tendría que negociar con él y no pagar un fichaje a otro club.

Tres delanteros ex Liga MX en la misma situación

Andy Delort, Djaniny Tavares y Nathan Ake Loba también figuran en la lista de delanteros centro que aún no consiguen un nuevo equipo. El primero de ellos es recordado en su paso por Tigres de la mano de André Pierre Gignac y después regresó a su país natal. Djaniny tuvo una experiencia más completa en el futbol mexicano y fue un pilar en su etapa como santista y finalmente, Ake Loba pasó con ciertos destellos de gloria por Gallos Blancos de Querétaro y Xolos de Tijuana.



Paco Alcácer - 3 mde

Emmanuel Denis - 2,50 mde

Karl Toko Ekambi - 2 mde

Djaniny Tavares - 2 mde

Andy Delort - 1,50 mde

Nathan Ake Loba - 1,20 mde

Otras figuras que destacan en la lista, es el ex Leeds United; Patrick Bamford, el ex jugador del Sevilla; Wissam Ben Yedder y el español-brasileño; Diego Costa.