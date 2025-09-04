No jugó en la Liga BBVA MX, pero es mexicano, vale €10 M y Javier Aguirre lo ignoró
El futbolista tiene un gran valor en el mercado, aunque por el momento no la pasa bien en su equipo; por ello, no fue convocado por Javier Aguirre
Julián Araujo es el mexicano que tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros (más de 218 millones de pesos). Sin embargo, eso no fue suficiente para Javier Aguirre, quien no lo tomó en cuenta en la convocatoria del combinado azteca para encarar los partidos de la Fecha FIFA de septiembre . Lo anterior, ya que el futbolista que nunca ha jugado en la Liga BBVA MX no vive su mejor momento en su club.
El exjugador del Barcelona vive un calvario en la Premier League , pues en la reciente Temporada no ha disputado ningún minuto. Por si fuera poco, el lateral derecho fue suspendido luego de salir expulsado en la eliminación del Bournemouth ante Brentford en la Segunda Ronda de la Copa de Inglaterra. Su convocatoria a la Selección Mexicana le está costando.
La falta de minutos de Araujo ocasionó que Javier Aguirre lo descartara para los partidos de preparación de la Selección Nacional de México rumbo al Mundial 2026, pese a que formó parte de la plantilla que ganó el bicampeonato de la Copa Oro 2025.
TE PUEDE INTERESAR:
- América quiere cambiar de sede: estas son las 3 opciones de estadios que tendrían hasta ahora
- Estuvo a punto de llegar a Cruz Azul, se declinó por otro equipo y 6 meses después les ganó un título
- Se fue del América por falta de minutos, pero en su nuevo equipo solo lo han dejado jugar un partido
Los equipos de Julián Araujo fuera de la Liga BBVA MX
Julián Araujo es uno de los pocos jugadores mexicanos que no se formaron en México y, por ende, nunca han jugado en la Liga BBVA MX. El lateral derecho inició su carrera en las escuelas de Los Ángeles Galaxy, ya que nació en California.
Araujo muy pronto daría el paso al futbol de Europa como uno de los mejores clubes del mundo y que marcó una época: Barcelona. Allí no pudo brillar, por lo que fue cedido a Las Palmas de la Segunda División de España.
El mexicano, al no tener cabida en Barcelona, fue vendido al equipo de la Premier League en una transacción que rondó casi 11 millones de dólares (más de 206 millones de pesos). Aunque la apuesta del lateral no le ha venido bien, pues ha jugado muy poco en Inglaterra.