Países Bajos arrasa a Suecia en una goleada de escándalo
Países Bajos firmó una actuación demoledora y goleó a Suecia en un partido lleno de goles, intensidad y momentos clave en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Revive lo mejor en este RESUMEN EXPRESS.
¡Goleada total de la Oranje!
Países Bajos derrotó a Suecia por 5-1 en un partido donde dominaron de principio a fin. Goles de Brobbey, Gakpo y Summerville, junto a una actuación ofensiva arrolladora, marcaron una noche inolvidable en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.