Países Bajos: la selección que perdió todas las finales de Copa del Mundo que disputó

Una de las selecciones más importantes a nivel histórico es la de Países Bajos, que incluso consiguió una revolución del juego que hoy impregna situaciones que se observan como normales en el desarrollo de esquemas de la mayoría de los equipos del mundo. Pero aunque son parte total del balompié y sin ellos no se entendería el futbol en distintas facetas… son los eternos subcampeones mundiales.

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¿Por qué le dicen a Países Bajos los eternos subcampeones?

Los antes llamados holandeses, son un seleccionado con un peso claro en la historia del deporte más consumido a nivel mundial. Sin embargo, su filosofía, grandes equipos y grandes exhibiciones en Mundiales y Eurocopas no les ha válido para levantar una justa mundialista. Sin embargo, ya vivieron 3 dolorosas derrotas en una final.

Países Bajos inició su historia de lamentos en 1974, cuando a pesar de irse arriba al minuto 2 de dicha final… vieron como Alemania Federal les dio la vuelta (1-2) y les arrebató la Copa Mundial. Y 4 años después, para que el dolor se intensificara al doble, cayeron con los locales en un juego que se fue al alargue, pero que se decidió en dicha instancia con dos goles argentinos que evitaron los penales.

Y la última de sus grandes derrotas en la gran final la vivieron en Sudáfrica 2010, cuando perdieron la oportunidad de sacudirse sus fantasmas ante España. Sin embargo ese gol solitario de Andrés Iniesta sepultó sus esperanzas al menos por varios años más… a menos de que este 2026 traiga sorpresas neerlandesas.

¿Los Países Bajos han ganado algún torneo internacional?

Pese a que la Copa del Mundo no ha sido su torneo, la Eurocopa sí les ha visto levantar el trofeo, aunque solamente en una oportunidad. Y para lamento de sus aficionados jóvenes, eso ocurrió en 1988 en el torneo oficiado en Alemania Federal. Allí alcanzaron la gloria tras derrotar a la Unión Soviética, con quien habían perdido en la primera fase del torneo. Sin embargo, desde esa oportunidad… nunca más volvieron a la final del torneo continental.