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Países Bajos vs Combiando Sueco: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY sábado 20 de Junio, partido de la justa de verano 2026; marcador online | Presentado por Jaecco 5

Países Bajos y el Combiando sueco disputaran su segundo juego de la justa de verano 2026, continuando con las acciones del Sector F

Holanda vs Suecia.jpg

Escrito por: Sebastian Cortés

Desde Houston, en el impresionante inmueble de la ciudad, será testigo de un juego de vida o muerte en el Sector F de la justa de verano más importante del mundo. El Combiando sueco llega al partido motivado, tras golear a su similar de Tunez, a diferencia de Países Bajos, conjunto que sufrió un duró empate ante el conjunto nipón. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.

Jaecoo 5

Alineaciones Países Bajos y el Combiando sueco

Países Bajos: POR CONFIRMAR
Combiando sueco: POR CONFIRMAR

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