Desde Houston, en el impresionante inmueble de la ciudad, será testigo de un juego de vida o muerte en el Sector F de la justa de verano más importante del mundo. El Combiando sueco llega al partido motivado, tras golear a su similar de Tunez, a diferencia de Países Bajos, conjunto que sufrió un duró empate ante el conjunto nipón. El minuto a minuto es presentado por Jaecoo 5.

Alineaciones Países Bajos y el Combiando sueco

Países Bajos: POR CONFIRMAR

Combiando sueco: POR CONFIRMAR