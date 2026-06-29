¡Marruecos da el golpe! Elimina a Países Bajos en una dramática tanda de penales

¡Partido de emociones hasta el último segundo! 🔥🇳🇱🇲🇦 Países Bajos y Marruecos protagonizaron un espectacular duelo en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cody Gakpo adelantó a la Oranje, pero Issa Diop respondió para los Leones del Atlas y mantuvo vivo el sueño marroquí.