Países Bajos vs Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

¡Partidazo en la Sultana del Norte! Países Bajos se mide vs Marruecos en un partido de los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto de los Tulipanes se enfrenta a una de las mejores selecciones africanas de los últimos tiempos en el espectacular y bonito Estadio Monterrey, lo que representa la despedida de la Sultana del norte de la justa del futbol mundial.

Disfruta el Páises Bajos vs Marruecos EN VIVO y GRATIS este lunes 29 de junio en punto de las 6:40 pm tiempo del centro de México por el sitio web de aztecadeportes.com, el Canal 7 de televisión abierta y la App Oficial de TV Azteca Deportes.