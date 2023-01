“Analizaré y moveré piezas": Fernando Ortíz tras debut del América

Las Águilas del América iniciaron con el pie izquierdo el Clausura 2023, debido a que empataron a ceros goles en contra del Querétaro en el Estadio Azteca, en un partido que parecía

Fernando “Tano” Ortiz está en su tercer torneo al frente de las Águilas del América, en donde busca su primer título en el banquillo azulcrema; el estratega argentino analizó al término del empate frente a Gallos cuáles fueron los puntos que le impidieron obtener las tres unidades.

Cuales fueron las fallas del América para Ortiz

“Para hacerte una análisis rápido tendría que volver a ver todo nuevo (el partido en contra de Querétaro), yo creo que casi todo el segundo tiempo Querétaro era un ataque contra defensa, y al no encontrar las posiciones normales que nosotros buscamos internamente, quizá no supimos jugar por fuera, por momentos si y pero por momentos no, tampoco somos tan claros nosotros, creo qué pasa un poquito por ahí, Sabemos que los rivales vienen encerrarse al azteca, y nosotros tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia de poder resolverlo”, respondió Ortíz en relación a cosas que dejaron de hacer sus jugadores en el terreno de juego.

”Tano” Ortíz asegura que buscan el gol

Cuando terminó el partido, la afición azulcrema se mostró disgustada por el resultado de su equipo, por lo que un sector de la afición abucheó a los jugadores de las Águilas por la falta de agresividad a la hora de atacar.

“Puedo garantizar que siempre vamos a buscar el arco contrario de la forma que venimos haciendo y si no se da buscaremos otra medida táctica. Nosotros no vamos a cambiar lo que le ha dado tanto a los chicos. Analizaré y moveré piezas, seguiremos intentando ir al frente”, analizó de manera rápida el estratega de las Águilas ante la falta del gol.

¿Quién es el próximo rival del América?

América en la segunda jornada tendrá una dura visita, cuando tenga que ir al Estadio Nemesio Diez para enfrentarse ante el Toluca de Nacho Ambriz, quienes debutarán en el Clausura 2023 en dicho encuentro debido a que su partido de la fecha uno frente a Atlas fue reprogramado por el mal estado de la cancha del Estadio Jalisco.

