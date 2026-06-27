¡Panamá va con todo! La presión aumenta en busca del descuento ante Inglaterra

Panamá no baja los brazos y se vuelca al ataque en busca del gol que reduzca la diferencia frente a Inglaterra en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Revive las llegadas más peligrosas del conjunto canalero, la presión sobre la defensa inglesa y las oportunidades que ilusionan a la afición con una posible reacción en uno de los encuentros más intensos de la fase de grupos.

