Panamá vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo L del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

¡Los ingleses buscan cerrar con un triunfo la primera fase y clasificar en primer lugar! Panamá se mide vs Inglaterra en un partido del Grupo L que de mero trámite, pues los de Concacaf ya están eliminados y simplemente buscan cerrar decorosamente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Mientras que Inglaterra quiere cerrar la fase de grupos con una victoria que los encamine a calificar como primeros del sector a los 16avos de final.