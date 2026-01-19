Panamá vs México: Historial de la Selección Mexicana contra los Canaleros

La Selección Mexicana de Futbol vuelve a escena y lo hará en calidad de vistante cuando visite a su similar de Panamá. Javier Aguirre convocó a futbolistas exclusivamente de la Liga MX al no ser Fecha FIFA y buscará dejar una buena impresión con 'gente local' ante un combinado que también cuenta con boleto mundialista.

A pesar de que en los últimos años, las distancias en Concacaf se han acortado, México cuenta con una amplia ventaja en el historial contra el conjunto canalero. De 27 enfrentamientos, nuestra selección se ha llevado la victoria en 19 ocasiones, se han registrados seis empates y solo hay dos triunfos para Panamá.

Recuento del historial México vs Panamá

Nations League: 5 triunfos para México

Hexagonal u octagonal final: 5 partidos, 3 triunfos para México y 2 empates

Amistosos: 4 triunfos para México

Copa Oro: 3 triunfos para México, 1 empate, 2 triunfos para Panamá.

Eliminatoria Mundialista: 3 triunfos para México, 2 empate, 1 triunfo para Panamá.

Torneo Panamericano:1 triunfo para México

Juegos Centroamericanos:1 empate

Cabe destacar que, las Chivas del Guadalajara proporcionarán a ocho futbolistas para los partidos ante Panamá y Bolivia: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González, quienes han sido fundamentales en el actual liderato tapatío en el Torneo Clausura 2026.

