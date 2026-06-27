¡PANAMÁAA deja ir el primero! Panamá vs Inglaterra | Copa Mundial de la FIFA 2026
Panamá tuvo la oportunidad más clara del partido, pero no logró convertir frente al arco. Revive la jugada que hizo contener la respiración a Inglaterra en La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Panamá estuvo a centímetros de abrir el marcador frente a Inglaterra con una de las oportunidades más claras del encuentro. La definición no terminó en gol y el empate se mantuvo en un momento clave del partido de La Copa Mundial de la FIFA 2026™.