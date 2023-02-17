El papá de Messi habla sobre la posible vuelta de su hijo al Barcelona

Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi, habló acerca de los rumores que colocan a su hijo de regreso en el club Barcelona, sin embargo dio una declaración que le quitó las ilusiones a los aficionados blaugranas, quiénes esperaban un retorno de la “Pulga” al equipo que lo vio nacer y triunfar en el futbol mundial.

"No creo que vuelva (al Barcelona). No se dan las condiciones", de esta manera lo aseguró el padre del argentino en declaraciones en el Aeropuerto Josep Tarradellas; esto tras la ola de rumores que ante el fin del contrato de Messi con el PSG, fuentes afirman que podría volver al cuadro catalán, pero las palabras del padre de Leo alejan las esperanzas.

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Messi decidió no renovar con el PSG

Fuentes en Europa, afirman que el argentino decidió no renovar con el Paris Saint Germain, de esta manera quedará como agente libre en el siguiente verano, según L’Équipe esto ya fue informado al club parisino vía el padre del jugador argentino, Jorge Messi.

La razón que presumen los medios internacionales, es que ante la medida del PSG para reducir su sueldo para evitar problemas de FairPlay Financiero, además esta decisión está motivado ante una posible eliminación de la Champions League.

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¿Hay oferta del Barcelona para regresar a Messi?

Según el medio TyC Sports, Jorge Messi no tenía la intensión de reunirse con Laporta, pero según el mismo medio informó que la platica se llevó acabo, aunque en el aeropuerto antes de regresar a París, el papá del "10" de la Selección Argentina dijo:“No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”.

Otros posibles destinos para el campeón del mundo en Qatar 2022 es el futbol de Arabia Saudita, la MLS, en específico con el Inter de Miami, con este club se ha ligado a Messi en los últimos meses.

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