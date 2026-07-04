Francia impone su jerarquía ante Paraguay y avanza con Mbappé como figura | RESUMEN Y GOLES
Mbappé apareció en el momento clave para darle la ventaja a Francia en un partido intenso, polémico y lleno de emociones. Revive los goles, las mejores jugadas y los momentos que marcaron el duelo entre Paraguay y Les Bleus.
¡FRANCIA CUMPLE Y SIGUE ADELANTE! Paraguay y Francia protagonizaron un duelo vibrante en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con momentos de tensión, oportunidades claras, polémicas arbitrales y emociones de principio a fin.