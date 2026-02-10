logo deportes horizontal
Paranaense vs Santos EN VIVO y GRATIS, Jornada 3 del Brasileirao 2026 por TV Azteca Deportes

Disfruta completamente en vivo el partido entre Paranaense y Santos correspondiente a la tercera fecha del Brasileirao, la liga más emocionante de Sudamérica

Videos,
Brasileirao

Por:  Eduardo Camarena

No te pierdas completamente en vivo y gratis el partido entre Paranaense vs Santos correspondiente a la Jornada 3 del Brasileirao, la liga más emocionante de Sudamérica y que ahora está en exclusiva en México por TV Azteca Deportes.

Disfruta este partido en vivo y gratis a través de TV Azteca Deportes Network, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Vive el Paranaense vs Santos este jueves 12 de febrero en punto de las 4:00 pm tiempo del centro de México.

