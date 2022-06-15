El Paris Saint-Germain prepara la salida de Pochettino

París, Francia. El técnico argentino Mauricio Pochettino y el equipo del Paris Saint-Germain (PSG) se encuentra en negociaciones para el finiquito del actual entrenador, según información del diario francés L'Equipe.

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Lo que señala el periódico deportivo francés, es que la escuadra parisina y el abogado del entrenador argentino llegaron a un punto próximo a un acuerdo, que se acercará a los 15 millones de euros.

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La indemnización por despido incluiría a todo el equipo del técnico sudamericano: los dos adjuntos, Miguel D'Agostino y Jesús Pérez, el entrenador de porteros, Toni Jiménez, y el preparador físico e hijo del primer entrenador, Sebastiano Pochettino.

Mauricio Pochettino llegó al Paris Saint-Germain en enero de 2021 para sustituir al técnico alemán Thomas Tuchel, al que se reprochaba un juego indefinido e insulso.

El entrenador argentino no pudo enderezar esa temporada el rumbo en la Ligue 1, que fue para el equipo de Lille, ni en Champions League, ganada por el Chelsea entrenado precisamente por Tuchel.

En la temporada que ha finalizado ahora, las expectativas eran muy altas, con las incorporaciones del astro argentino Lionel Messi y el español Sergio Ramos. Pero aunque el PSG ganó la liga con facilidad, la forma en que el equipo cayó ante el Real Madrid en octavos de final de Champions condenó a Pochettino.

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Mauricio Pochettino no cumplió con los objetivos del PSG



Tras la salida del Leonardo como director deportivo y la llegada del portugués Luis Campos como asesor externo, el PSG comunicó formalmente a Pochettino que no cumplirá el último año de contrato que le queda.

Luego de oficializar su salida, el objetivo del PSG es nombrar rápidamente a un nuevo técnico para comenzar a preparar la temporada, que está previsto que comience el 4 de julio con el retorno de la plantilla a los entrenamientos.

Según la prensa francesa, el favorito sería Christophe Galtier, quien ganó la liga 2020-21 con el Lille, pero que esta pasada temporada ha tenido un año difícil en el Niza.

