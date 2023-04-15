Ven con agrado participación de Mbappé en Paris 2024

El presidente del comité de organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Tony Estanguet, se felicitó por que el astro francés de futbol Kylian Mbappé tenga tantas ganas de participar en los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en territorio parisino y recordó la vinculación del futbolista del París Saint-Germain (PSG) con el departamento en el que se acogerán buena parte de las pruebas.

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"Tuvimos la posibilidad de encontrarnos y hablar y sentí que tenía muchas ganas de participar en los Juegos Olímpicos", contó en declaraciones Estanguet, quien dijo verse como "el hombre más feliz del mundo" cuando atletas de la categoría de Mbappé declaran que su sueño es participar en unos Juegos.

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"Eso quiere decir que trabajamos bien, que estos Juegos hacen soñar, que son atractivos", agregó.

Estanguet resaltó que Mbappé "tiene una historia personal" con Saint-Denis, el departamento en el que nació (lo hizo en la ciudad de Bondy en 1998) y en el que se disputan una buena parte de las pruebas de los Juegos Olímpicos.

"Está muy implicado en el terreno, tiene una fundación para que los jóvenes del barrio hagan deporte. Hemos podido trabajar juntos para dar impacto a todo eso. Le felicito por todo lo que hace por Seine-Saint-Denis y por todos sus logros, y espero que podamos verle en el campo de futbol en 2024", resaltó, el directivo.

Hace unos días, el astro del equipo del PSG declaró que se encontraba ilusionado por jugar con la selección francesa que participara en los juegos veraniegos que se llevarán a cabo el próximo año.

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Algunos periodistas señalan que Mbappé buscará ganar la medalla de oro para después irse del PSG rumbo a la escuadra del Real Madrid.

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Por el momento, Mbappé y el Paris Saint-Germain se encuentran en el primer puesto de la Ligue 1 con 69 unidades, seis por encima del Lens, que por cierto se enfrentan en esta jornada 31.