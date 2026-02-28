ÚLTIMA HORA: Partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 CAMBIA DE HORARIO por PROBLEMA con la luz del Estadio

Este viernes 27 de febrero del 2026, la Liga BBVA Expansión MX dio a conocer en sus redes sociales el cambio de horario del juego de Correcaminos vs Tapatío pues en el Estadio Marte R. Gómez se presentó una falla en el suministro de energia y no cuentaba con el encendido adecuado para poder disputarse el encuentro en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

🚨 La LIGA BBVA Expansión MX informa: En seguimiento a la situación comunicada anteriormente, el Club Correcaminos notificó a la LIGA BBVA Expansión MX que pudo restablecer el suministro de energía eléctrica en el Estadio Marte R. Gómez, luego de la falla presentada previamente. https://t.co/oE4YcjVWHG — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 28, 2026

Luego de realizar los trabajos necesarios, confirmaron que el encuentro se disputará en punto de las 20 horas tiempo del centro de México luego de considerar primero cambiar de fecha el encuentro.

¡Volvo la luz!⚡



La casa está lista.🏟️

La cancha espera.👊🏼



¡Que ruede el balón!⚽️



Nos vemos en el Marte 8:00 p.m.

Hoy se juega… y se alienta con todo🔥#NaranjasDeCorazón pic.twitter.com/DW9nxwaVzM — CF Correcaminos (@CFCorrecaminos) February 28, 2026

Estuvo cerca de cambiar de día el Correcaminos vs Tapatío

En un principio, la Liga BBVA Expansión MX informó en un comunicado que el encuentro de Correcaminos vs Tapatío no se podría disputar HOY y se disputaría mañana sábado 28 de febrero del 2026 en punto de las 9:00 am tiempo del centro de México.

"Con relación al partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 entre los Clubes Correcaminos y Tapatío, programado para disputarse este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, se informa lo siguiente:

Previo al inicio del encuentro se presentó una falla en el suministro de energía eléctrica en el inmueble, situación que impide el encendido adecuado del sistema de iluminación y, por tanto, el desarrollo del partido.

El Club local informó que no cuenta con los elementos para resolver la situación de forma inmediata, por lo que el partido será reprogramado para el sábado 28 de febrero a las 09:00 horas, en el mismo estadio.

El caso será turnado correspondientes a la Comisión Disciplinaria de la FMF para los efectos correspondientes"