Partidos de HOY jueves 14 de mayo en Liguilla por las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

HOY jueves 14 de mayo del 2026, continúa la actividad de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX pues se enfrentan Pachuca vs Pumas en el partido de ida.

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El Pachuca vs Pumas se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo. Un encuentro que para los dos equipos será clave poder tomar ventaja.

Pachuca vs Pumas

Fecha: HOY jueves 14 de mayo del 2026

HOY jueves 14 de mayo del 2026 Hora: 19 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Hidalgo



Así llegan Pachuca y Pumas

Para el juego de ida, Pachuca llega siendo un equipo discreto en el torneo pero efectivo con las victorias. Los Tuzos lograron eliminar en los Cuartos de Final a Toluca al terminar ganando los dos juegos, en la ida se impuso 1-0 y en la vuelta de casa ganaron 2-0 para avanzar por un marcador global 3-0.

Contra Pumas, llegan siendo un rival complicado y uno de los candidatos al título luego de dejar fuera al actual bicampeón del futbol mexicano. De local, Pachuca buscará poder tomar ventaja, imponerse con su calidad ofensiva y llegar a la vuelta con un marcador favorable.

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Por su parte, Pumas llega siendo el superlíder de la competición, para muchos uno de los favoritos para poder ganar el título. Los universitarios lograron avanzar luego de empatar los dos encuentros de Cuartos de Final ante el América 3-3 pero por posición de la tabla, consiguieron su boleto a Semifinales.

Los dirigidos por Efraín Juárez buscan llegar a la gran final y replicar lo que hicieron en la Jornada 17 en la que lograron vencer al Tuzo a domicilio.